Islands of Insight è un puzzle game che è anche MMO, per chi non ama pensare da solo

Quello dei puzzle game è di norma un genere per solitari. Il giocatore è spesso da solo, in un mondo denso di enigmi e problemi da risolvere per avanzare. Nel silenzio della propria stanza, si deve far girare gli ingranaggi nella propria testa alla ricerca di una combinazione di azioni e movimenti per completare la sezione. E se non fosse sempre così? Il team di Lunarch Studio sta provando a cambiare le cose trasformando i puzzle game in un problema di gruppo, più o meno.

Puzzle e isole

Questo è un tipico puzzle: bisogna creare aree colorate le cui caselle combacino con il numero al loro interno

Islands of Insight è prima di tutto un puzzle game. Ci sono molte altre componenti che creano il pacchetto finale, ma è chiaro che si tratta prima di tutto di un gioco basato su puzzle da risolvere. Il numero di questi è elevato sia in termini di quantità - in circa 7 ore non abbiamo completato al 100% nemmeno l'area del Playtest che pare essere un quarto del gioco totale - sia in termini di varietà. Non è chiaro se vi saranno altri tipi di rompicapo, ma durante la nostra prova ne abbiamo visti 16 diversi su 24 segnalati nel menù.

Parlando di tipologie, potete aspettarvi sia puzzle puramente logici nei quali dovrete creare tris di simboli in stile Candy Crash (ma con un ordine preciso), griglie nelle quali creare schemi specifici da intuire sulla base di caselle già colorate, ma anche puzzle più esplorativi, come la necessità di trovare archi di cristallo sotto i quali passare, risolvere enormi labirinti o puzzle legati a colonne o sfere nelle quali conta trovare il giusto punto di vista per creare delle composizioni. Non mancano sfide anche un po' più "platform", come la necessità di inseguire una luce che si muove lungo un percorso prefissato o toccare una serie di sfere immobili entro un tempo limite.

Ci sono molti altri puzzle ed è molto più complicato spiegare come funzionano piuttosto che comprenderne le regole una volta provato il gioco. I puzzle più logici, inoltre, aggiungono di volta in volta regole diverse per rendere più complicato l'obiettivo. Il punto è che il team ha chiaramente pensato gli enigmi per variare il più possibile i ritmi di gioco. I puzzle più logici tendono a richiedere più tempo e ci bloccano in un punto per minuti e minuti, perché bisogna comprendere elaborate soluzioni, mentre quelli esplorativi e platform attirano lo sguardo e spingono a raggiungere un certo punto dell'ambientazione dove troveremo altri puzzle, oltre a rendere l'esperienza un po' più "action" e dinamica.

Il risultato finale è un mix di momenti nei quali si risolvono enigmi e piccole sfide ad alto ritmo e momenti nei quali ci si blocca in un punto a pensare e pensare. Inoltre, il tutto viene proposto in modo non lineare, in quanto non si tratta di un puzzle game a stanze in stile Portal, ma di un gioco a mappa aperta più vicino a The Witness. Superata una piccola area tutorial, entriamo nella prima regione di gioco e possiamo quasi andare dove vogliamo.