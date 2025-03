La Festa delle Offerte di Primavera 2025 di Amazon è ufficiale: vediamo date, orari e promozioni già attive

Troverete tutte le promozioni a questo indirizzo del negozio di Amazon . I vari sconti saranno suddivisi per categoria e come sempre la piattaforma vi suggerirà quali riterrà saranno i più adatti a voi.

In realtà, già da ora avete la possibilità di sfruttare alcune promozioni anticipate . Sempre alla pagina di anteprima delle Offerte di Primavera sono visibili degli sconti interessanti. Inoltre, potete trovare degli sconti per:

Consigli per prepararsi alla Festa delle Offerte di Amazon

Come sempre, noi di Multiplayer.it vi proporremo, nel corso dei giorni di promozioni, le offerte più interessanti in varie categorie, ma per portarvi in avanti vi suggeriamo di sfruttare le funzioni di Amazon per semplificare la ricerca di sconti.

Prima di tutto, tramite le pagine di Amazon, suggeriamo di iniziare a mettere nella Lista dei desideri i prodotti che sperate di trovare in offerta, così vedere immediatamente il 25 marzo se tale oggetto è stato scontato. Non dimenticate inoltre che potete attivare le notifiche per le offerte, così che l'applicazione mobile invii segnalazioni quando partiranno gli sconti.

Non dimenticate poi che potete sfruttare Amazon Prime per poter avere le consegne rapide: se non siete iscritti, potete usare la prova gratuita.