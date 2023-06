Fields of Glory II è gratis su Steam: reclamatelo e sarà vostro per sempre

Slitherine ha reso disponibile tramite Steam Fields of Glory II in formato gratuito. Una volta reclamato e aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre. Avete tempo fino alle 18:00 dell'8 giugno 2023.

A questo indirizzo potete fare vostra una copia PC di Fields of Glory II, in versione Steam. Si tratta del gioco base. I DLC sono venduti a parte.

Inoltre, vari contenuti aggiuntivi e giochi del franchise sono in sconto su Steam al 60% e oltre. Potete ad esempio acquistare l'intero pacchetto di Field of Glory II per soli 41.85€, invece di 110.23€.

Field of Glory II

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Field of Glory II è un gioco tattico a turni ambientato durante l'ascesa di Roma, dal 280 a.C. al 25 a.C. Il gioco che ha portato il divertimento e l'emozione dell'esperienza da tavolo in forma digitale è tornato. Sviluppato dal leggendario designer Richard Bodley Scott con un motore 3D completamente nuovo, Field of Glory è pronto a stabilire nuovi standard nel campo del wargame per computer. Field of Glory II permette di combattere battaglie grandi o piccole per o contro Roma, o tra le altre nazioni ancora ignare della minaccia romana, o battaglie "what-if" tra nazioni che storicamente non sono mai entrate in conflitto, ma che avrebbero potuto farlo se il corso della storia fosse stato diverso."

Diteci, vi interessa Fields of Glory II?