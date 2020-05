FIFA 20, Aguero trova Klopp in un pacchetto Ultimate Team e lo butta nel cestino, il video è divertentissimo

Com'è noto, gran parte dei giocatori professionisti del mondo del calcio si diletta con la propria passione anche su console e PC, precisamente con FIFA 20. Di tanto in tanto questa sovrapposizione tra mondo reale e virtuale dà vita a siparietti davvero divertentissimi, come quello di oggi: Aguero ha trovato Klopp nel proprio gioco, e non è andata a finire benissimo.

Sergio Aguero del Manchester City stava sbustando gli ultimi pacchetti rimasti su FIFA 20 Ultimate Team, e ad un certo punto ha sbloccato Norbert Klopp, tecnico del Liverpool. L'attimo di esitazione è durato appunto... soltanto un attimo: lo ha buttato nel cestino, facendo finta di non averlo neppure visto. Ma siccome il video ha fatto il giro del web, qualcuno lo ha debitamente modificato su TikTok, rendendolo ancora più divertente di quanto già non fosse.

Trovate il filmato esilarante di Sergio Aguero poco più avanti. Tempo fa vi raccontammo anche un'altra vicenda legata a questo professionista del calcio: aveva affermato che serve investire parecchio denaro per ottenere buoni personaggi su FIFA FUT.

When Aguero got Klopp in his pack on FUT😂 pic.twitter.com/eSXwMMOp6D — FootballWTF (@FootballWTF247) May 3, 2020