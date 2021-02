FIFA 21: l'ala del Liverpool Diogo Jota è il giocatore n°1 al mondo

L'ala portoghese del Liverpool Diogo Jota è un calciatore di talento, capace di ricoprire quasi tutte le posizioni di attacco per la squadra di Jurgen Klopp. Nonostante questo, il 24enne di Porto è molto più forte in FIFA 21 che nella realtà, avendo raggiunto la posizione di n°1 al mondo.

Autore di 5 reti in 9 partite della Premier League inglese, si potrebbe pensare che il miglior talento di Diogo Jota sia su di un campo da calcio. Il che non andrebbe molto lontano dalla realtà: peccato che il campo sia virtuale. Jota, infatti, è un giovane di prospettiva e molto stimato, il suo cartellino vale circa 40 milioni di euro, solo che in FIFA 21 è letteralmente il migliore al mondo.

Lo ha dimostrato per l'ennesima volta attraverso i social, dove ha raggiunto la testa della FIFA Ultimate Team Champions con ben 2451 punti, ottenuti grazie a 30 vittorie e nessuna sconfitta. Un punteggio che lo fa essere alla pari dei migliori giocatori e Pro Player al mondo.

Il suo talento, Jota, lo aveva già dimostrato durante la FIFA 20 ePremier League Invitational, vinta alle spese di Trent Alexander-Arnold. Quello dei videogiochi è un talento che ha coltivato assieme a quello da calciatore: ha cominciato a giocare da piccolissimo "quando mio padre mi diede la prima PlayStation da piccolo, ed è stata subito un'altra mia passione. Ho sempre giocato a calcio con lei".

Per festeggiare l'evento EA Sports ha creato una speciale carta di valore 99 da utilizzare nel gioco. Una cosa riservata solo ai pro player, che, in questo caso, dà vita ad una strana situazione, nella quale la carta del Pro Player Diogo Jota è più forte di quella del Diogo Jota calciatore.