Cyberpunk 2077: una mod da 11GB sistema il pessimo mixaggio audio di CD Projekt RED

Un modder che si fa chiamare "Floyd Nexus" ha pubblicato una mod da 11GB per Cyberpunk 2077. Il suo obiettivo è quello di sistemare il pessimo mixaggio audio originale di CD Projekt RED e per farlo ha dovuto riscrivere oltre 800 file audio.

A questo indirizzo potete scaricare e installare la mod Cyberpunk 2077 Audio Overhaul.

Ovviamente questa mod è pensata per coloro che ritengono che l'audio di gioco abbia dei problemi. In questo caso Floyd Nexus ha rilavorato i file audio del gioco in modo da diversificarli maggiormente. In altre parole alcuni momenti, come all'interno di un club o durante le sparatorie, saranno sempre molto rumorosi. Durante altri frangenti, invece, le musiche sono state ridotte, rendendo più chiari i dialoghi, ma soprattutto rendendo la differenza tra i vari momenti del gioco più marcata.

Il peso della mod è notevole, stiamo parlando di più di 11GB di file, ma in questo caso sentirete letteralmente la differenza. Grazie alla patch 1.12 per PC di Cyberpunk 2077 CD projekt RED ha aggiustato i problemi di sicurezza del codice, una cosa che rende nuovamente sicuro il poter scaricare ed installare tutte le mod che preferite.