FIFA 21 su PS5 con feedback aptico e trigger adattivi: tutte le novità

FIFA 21 sarà disponibile fra pochi giorni anche su PS5, e sulla nuova console Sony il celebre gioco di calcio sfrutterà il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense per un'esperienza inedita.

Dopo il primo trailer della versione next-gen di FIFA 21, arrivano dal PlayStation Blog tutti i dettagli e le novità che troveremo nella nuova edizione del titolo prodotto da Electronic Arts.

Prova il nuovo livello

Non vediamo l'ora che possiate testare con mano il nuovo controller wireless DualSense per PlayStation 5.

Siete impegnati in un salvataggio dell'ultimo secondo per impedire un gol già fatto? Oppure mirate al sette con un missile da fuori area? Il feedback aptico del controller wireless DualSense risponde sempre con precisione a ciò che avviene in campo.

Avrete più controllo sia sull'intensità che sulla posizione del feedback aptico, quindi "sentirete" le staffilate mancine tramite vibrazioni sul lato sinistro del controller, per esempio, oppure percepirete un feedback maggiore durante i tackle più duri rispetto a quando, durante i calci d'angolo, i giocatori si appoggeranno per trovare una posizione vantaggiosa.

I grilletti adattivi del controller wireless DualSense ci permettono di incrementare la loro resistenza man mano che i giocatori si stancano, così percepirete le loro gambe come sempre più pesanti nel corso della partita.

Questa funzionalità è disponibile solo su PS5. Siamo certi che noterete subito l'impatto che il controller wireless DualSense avrà su FIFA 21, aumentando a dismisura l'intensità del match in un modo del tutto nuovo.

Un'altra esclusiva PS5 è chiamata Attività PlayStation: potrete avviare la vostra modalità preferita direttamente dalla schermata principale della console PlayStation 5.

In combinazione con i fulminei tempi di caricamento offerti da PS5, ciò significa che potrete scendere in campo in un batter d'occhio, come mai prima d'ora. Parliamo di meno di due secondi dal menu pre-partita al match in modalità Calcio d'inizio. Ci spiace per i fan dell'arena allenamento!

Scopri il nuovo livello

Maggior potenza significa anche un balzo in avanti considerevole nella qualità grafica, così giocatori e stadi saranno ancora più reali.

Un nuovo sistema di illuminazione differita, chiamato LiveLight Rendering, crea ambienti di gioco ultra-realistici. Ammirerete gli stadi più grandi del mondo, come Anfield o il Parco dei principi, ricreati in maniera incredibile e più vivi che mai.

Il LiveLight Rendering si combina alla flessione dei muscoli e alla nuova tecnologia applicata alle capigliature per donare agli atleti un livello di dettaglio irraggiungibile finora, che è subito evidente in campioni di fama mondiale come Kylian Mbappé e Trent Alexander-Arnold!

Ciò sarà ancora più lampante grazie anche a una nuova telecamera durante la partita, per una prospettiva tutta nuova. La EA SPORTS GameCam è ispirata alle telecronache dei match più importanti al mondo, e in partita fa davvero la differenza. Non vediamo l'ora che tutti possano provarla.

Nuovo livello di atmosfera

A tutti noi manca di poter vedere i nostri campioni preferiti direttamente allo stadio, e ricordiamo perfettamente le incredibili coreografie che i fan, sia in casa che in trasferta, sanno creare.

In FIFA 21 evidenzieremo questo spettacolo per riflettere l'impareggiabile atmosfera che solo il pubblico sa garantire.

Innanzitutto, PreMatch Live aggiunge diversi nuovi filmati per aumentare l'immersione, ad esempio vedrete i fan attraversare i tornelli e molto altro ancora. Vivrete il giorno del match con un realismo mai raggiunto prima.

Inoltre, ora possiamo riflettere meglio le incredibili sensazioni scaturite dal gol decisivo che porta alla vittoria nella UEFA Champions League, o quello che evita una retrocessione. Grazie alla nuova funzionalità Big Goal Moments, vi ritroverete catapultati sugli spalti o sul campo da gioco dopo i gol cruciali.

Nuovo livello di movimento

FIFA 21 su PS5 ci permette anche di ricreare i movimenti e i comportamenti più naturali mai visti prima.

Le Responsive Multi-Touch Animations portano il realismo al livello successivo, migliorando la qualità grafica e la reattività delle animazioni collegate al pallone, garantendo quindi più agilità e controllo sulla sfera con ben 700 nuove combinazioni per le animazioni.

Rispetto ai precedenti titoli FIFA di EA SPORTS, siamo anche in grado di rendere ancor più realistici i comportamenti dei calciatori grazie all'Off-Ball Humanization. I calciatori puliranno il sudore dal volto dopo uno sprint, chiederanno palla e riprenderanno fiato in seguito a uno scatto: in FIFA 21 su PS5 sembreranno proprio in carne e ossa.

Dual entitlement

Infine, siamo felici di annunciare il programma di aggiornamento Dual Entitlement per FIFA 21 su PlayStation: potrete aggiornare la vostra copia di FIFA 21 su PlayStation 4 a quella per PlayStation 5 senza costi aggiuntivi* quando volete, a partire dal 4 dicembre fino al lancio FIFA 22!

Inoltre, è possibile anche trasferire i progressi e i contenuti ottenuti finora in FIFA Ultimate Team e VOLTA FOOTBALL, così potrete continuare a costruire la squadra dei vostri sogni e dominare nei campetti anche su PS5.

Un balzo avanti dal punto di vista grafico, maggior velocità nello scendere in campo e molto altro: non vediamo l'ora che FIFA 21 per PS5 sia nelle vostre mani. Speriamo che queste anteprime sulle funzionalità votate al realismo vi siano piaciute.