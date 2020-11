FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X, primo trailer per la versione next-gen da EA

FIFA 21 si prepara ad approdare su PS5 e Xbox Series X, ed Electronic Arts ha pensato bene di pubblicare il primo trailer della versione next-gen del suo popolarissimo gioco di calcio.

In appena 30 secondi, il video introduce alcune delle feature che troveremo nell'edizione di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X disponibile a partire dal 4 dicembre, su tutte il nuovo livello di velocità.

Ispirata allo stile di Kylian Mbappé, questa novità ci consentirà di rendere le partite con FIFA 21 ancora più frenetiche ed entusiasmanti, dando vita a sequenze altamente spettacolari.

Non mancheranno ovviamente i miglioramenti grafici, che possiamo già apprezzare in questo trailer per la prima volta e che aggiungono ulteriore realismo all'aspetto dei calciatori.

Le sorprese per la versione next-gen di FIFA 21, ad ogni modo, non finiscono qui: continuate a seguirci!