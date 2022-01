FIFA 22: EA Sports ha annunciato la squadra dell'anno votata dai tifosi

Dopo il periodo delle votazioni, che si sono svolte tra il 10 e il 17 gennaio 2022, EA Sports ha ora annunciato la squadra dell'anno di FIFA 22, che ha visto milioni di tifosi partecipare attivamente alla selezione.

Leggiamo i nomi scelti per il Team of the Year di FIFA 22:

Attaccanti

Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint Germain: Nel marzo 2021, Kylian Mbappé è diventato il più giovane giocatore a raggiungere 100 gol in Ligue 1 (di tutti i tempi), e nel dicembre 2021 è diventato il più giovane a raggiungere 100 gol con un solo club (Paris Saint-Germain).

Robert Lewandowski (POL) - Bayern Monaco: Robert Lewandowski ha segnato il maggior numero di gol in campionato nei cinque grandi campionati europei nel 2021 (43), stabilendo un nuovo record nella Bundesliga.

Lionel Messi (ARG) - Paris Saint Germain: Lionel Messi è stato nominato miglior giocatore della Copa America 2021, vincendo il premio per la seconda volta, dopo l'edizione del 2015. È solo il quarto giocatore a vincere il premio in due occasioni, e il secondo argentino dopo Manuel Seoane (1925 e 1927).

Centrocampisti

Kevin De Bruyne (BEL) - Manchester City: Kevin De Bruyne ha creato 3,7 occasioni ogni 90 minuti in Premier League nel 2021, il miglior tasso di qualsiasi giocatore nella competizione (min. 500 minuti giocati).

Jorginho (ITA) - Chelsea: Jorginho ha fatto 25 intercettazioni con l'Italia in estate, il maggior numero di intercettazioni registrate da qualsiasi giocatore in una singola edizione del torneo.

N'Golo Kanté (FRA) - Chelsea: N'Golo Kanté ha fatto una media di 1,8 intercettazioni per 90 minuti in tutte le competizioni con il Chelsea nel 2021, il miglior punteggio di qualsiasi giocatore con almeno 2000 minuti giocati per il club in quel periodo.

Difensori

João Cancelo (POR) - Manchester City: João Cancelo ha completato il maggior numero di passaggi rispetto a qualsiasi terzino, nei cinque grandi campionati europei nel 2021 (2403).

Rúben Dias (POR) - Manchester City: Rúben Dias ha vinto 32 partite di campionato nel 2021 (su 39 giocate), più di ogni difensore nei cinque grandi campionati europei.

Marquinhos (BRA) - Paris Saint Germain: Marquinhos ha completato 2901 dei 3131 passaggi tentati in tutte le partite con il Paris Saint-Germain nel 2021, più di qualsiasi altro giocatore del club.

Achraf Hakimi (MAR) - Paris Saint Germain: Achraf Hakimi ha realizzato 151 tocchi nell'area di rigore avversaria nelle partite di campionato nel 2021, più di qualsiasi difensore dei cinque grandi campionati europei nel corso dell'anno.

Portiere

Gianluigi Donnarumma (ITA) - Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma è stato nominato Giocatore del Torneo per l'Italia in estate - l'unico portiere a vincere il premio.

Vediamo anche il filmato ufficiale dell'annuncio, con protagonista David Beckham:

Gli undici titolari della squadra dell'anno di FIFA 22 sono stati selezionati da una rosa di 80 nominati. Gli oggetti dei giocatori del Team Of The Year saranno disponibili nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team nel corso della prossima settimana, a partire dagli attaccanti venerdì 21 gennaio 2022.

"EA SPORTS FIFA Team of The Year è la voce autentica di milioni di appassionati di calcio, che valutano i più grandi giocatori del mondo e votano per quelli che credono abbiano avuto il maggiore impatto sul bellissimo gioco nel 2021", ha detto David Jackson, VP of brand per EA SPORTS FIFA. "Anno dopo anno, siamo eccitati dall'impegno della nostra community calcistica globale, e siamo onorati di mostrare i loro undici prescelti in FIFA 22".