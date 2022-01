Leggende Pokémon Arceus: preordine a prezzo minimo garantito su Amazon.it ancora disponibile

Il 28 gennaio 2022 sarà finalmente disponibile Leggende Pokémon Arceus, il nuovo gioco di Game Freak. Questa nuova avventura a mondo aperto sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. In questo momento e per i prossimi giorni è ancora possibile eseguire il preordine a prezzo minimo garantito su Amazon.it. Ricordiamo che il preordine a prezzo minimo garantito di Amazon.it permette di "salvare" il prezzo più basso apparso sulla pagina del prodotto a partire dal momento del preordine fino al momento del pagamento, senza dover manualmente rifare il preordine in caso di abbassamento del prezzo.

Leggende Pokémon Arceus propone un nuovo tipo di gioco Pokémon. Saremo all'interno di un mondo aperto diviso in regioni e potremo esplorare a piedi ampi luoghi, andando a caccia di Pokémon, aiutando anche il nostro villaggio a crescere.

Nella nostra recente anteprima vi abbiamo spiegato che: "Leggende Pokémon: Arceus si conferma un capitolo per certi versi rivoluzionario. Le novità a esplorazione, lotte, interfaccia e struttura generale sono molteplici, e potrebbero accompagnarsi a una ritrovata attenzione per quella che è la mitologia dell'universo Game Freak. Resta un comparto tecnico non all'altezza di altri esponenti del genere visti su Nintendo Switch, ma siamo sicuri che i fan della serie sapranno farsi andar giù qualche compromesso tecnico se meccaniche e narrativa riusciranno a portare su alti livelli questo strano mix tra spin-off e capitolo principale."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Uno dei Pokémon che potremo usare per esplorare Hisui in Leggende Pokémon Arceus

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.