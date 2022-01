Microsoft parlerà con i team di Activision chiedendogli a quali vecchi franchise vogliano lavorare

Dopo l'annuncio del tentativo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, molti si sono chiesti cosa ne farà la casa di Redmond delle innumerevoli IP della compagnia. Phil Spencer ha toccato l'argomento in un'intervista con il Wall Street Journal, affermando che Microsoft parlerà con i vati team di sviluppo per capire a quali franchise vogliano lavorare.

Spencer: "Stavo guardando l'elenco delle IP e voglio dire, King's Quest, Guitar Hero ... Dovrei saperlo in realtà, ma credo che abbiano anche Hexen." Guitar Hero dovreste conoscerlo un po' tutti. King's Quest è una serie di avventure grafiche fantasy realizzate da Sierra Online, di cui Activision detiene i diritti, mentre Hexen è uno sparatutto in prima persona fantasy risalente all'epoca del primo DOOM.

Comunque sia Spencer ha proseguito affermando che la squadra di Xbox parlerà con i team di sviluppo di Activision Blizzard per capire a quali vecchie proprietà intellettuali vogliano lavorare: "Speriamo di poter lavorare con loro quando l'affare sarà chiuso, per essere certi di avere le risorse per lavorare ai franchise della mia infanzia che amo e in cui vogliono essere coinvolti. Sto aspettando di poterne parlare con loro. Penso davvero che sia una questione di aggiuungere risorse e aumentare le capacità di sviluppo."

Che aggiungere? Activision Blizzard ha così tante proprietà intellettuali stipate nei suoi cassetti che c'è solo l'imbarazzo della scelta, considerando che è sul mercato da decenni.