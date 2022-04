FIFA 22, FUT Captains: lanciata una mini-release del Team 1, ecco i contenuti

FIFA 22 riprende oggi l'iniziativa FUT Captains con una mini-release del Team 1 che include due Capitani e un Hero Captain, per la precisione:

Nome Rarità Nazionalità Club Lega POS Batching Mario Gomez Hero Captain Germania Hero Bundesliga 1. ST Team 1 Mini Liam Cooper Captain Scozia Leeds United Premier League 5. CB Team 1 Mini Koke Captain Spagna Atletico Madrid LaLiga 3. CM Team 1 Mini

Il gioco più venduto in Italia nel 2021, FIFA 22 continua dunque a coinvolgere i suoi tantissimi utenti, in questo caso celebrando i più grandi capitani del calcio a livello internazionale, dagli atleti attuali alle stelle del passato.

Il Team 1 di FUT Captains ha fatto il proprio debutto l'8 aprile e vedrà ciclicamente il lancio di nuovi contenuti a tema nei pacchetti di FIFA Ultimate Team.

FIFA 22, la mini-release del Team 1 di FUT Captains

Classe 1985, Mario Gomez ha terminato la propria carriera nel 2020 dopo aver militato per ben quattro stagioni nel Bayern Monaco e per due stagioni nella Fiorentina. È stato inoltre un importante elemento della nazionale tedesca.

Liam Cooper è invece un calciatore ancora in attività, che ricopre il ruolo di difensore centrale nel Leeds United. Scozzese, 188 centimetri per 73 Kg, gioca anche nella nazionale.

Koke, al secolo Jorge Resurrección Merodio, è invece un centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid. Classe 1992, è entrato a far parte della nazionale giocando dalla Under 16 alla Under 21, nella divisione olimpica e infine nella nazionale maggiore.