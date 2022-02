FIFA 22: Gullo VS Tutti commentato dalla Gialappa's, e c'è anche Ciccio Graziani

FIFA 22 prepara un tuffo nel passato con l'evento Gullo VS Tutti, in cui l'ex calciatore Francesco Gullo sfiderà gli utenti della community in compagnia del suo mentore, Ciccio Graziani, e con il commento della Gialappa's Band.

Protagonista di un lancio da record con oltre 9 milioni di giocatori, FIFA 22 sarà il terreno da gioco ideale per una sfida così nostalgica ed entusiasmante per i fan della trasmissione Mai Dire Gol, che ben ricordano gli scambi fra Gullo e Graziani.

"L'ospite d'eccezione sarà proprio Francesco Gullo, calciatore e personaggio televisivo dei primi anni 2000, il quale ritroverà il suo mentore Ciccio Graziani, storico calciatore, allenatore e dirigente sportivo, con cui cercherà di dimostrare la propria imbattibilità sul campo virtuale, mettendosi alla prova con il multiplayer online di FIFA 22 e sfidando avversari della community", recita il comunicato stampa.

"La serata si terrà martedì 1 marzo alle ore 19.00 sul canale Twitch di PlayStation Italia, e vedrà la partecipazione speciale del già citato Ciccio Graziani - che lo scorso anno aveva supportato la community condividendo le migliori strategie per eccellere in FIFA 21 - e del content creator TURI, esperto della nuova iterazione calcistica di EA SPORTS."

"I vari match saranno accompagnati dal commento della Gialappa's Band, che - con lo stile che ne contraddistingue i componenti - trasformerà ogni partita in uno spettacolo divertente da non perdere."