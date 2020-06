Fight Crab, un picchiaduro 3D a base di granchi e aragoste è servito su Switch e Pc

Prima regola del Fight Crab: non parlare del Fight Crab. Ce l'immaginiamo in questo modo l'introduzione di Fight Crab, un folle picchiaduro in 3D nel quale controllare granchi, aragoste e altri crostacei, sta per arrivare su Nintendo Switch e PC. Per mostrare la follia del progetto, ai piedi della news vi presentiamo anche uno spettacolare trailer e qualche immagine di corredo.

Il gioco per Nintendo Switch, al momento, è previsto solo in Giappone, ma la scheda di Fight Crab dovrebbe contenere anche l'inglese. La versione Steam, invece, è disponibile per tutti ed è raggiungibile a questo indirizzo. La data di lancio è un generico 2020, ma il gioco dovrebbe essere pubblicato tra non molto.

In Fight Crab controlleremo uno dei tanti crostacei presenti nel roster all'interno di arene in 3D, guarda caso piuttosto folli. Si andrà da una città col traffico ad una sala delle armi in pieno stile medioevale. Potremo combattere a chele nude (o affini) o utilizzando armi contundenti di varia natura, ma ci sarà anche spazio per mosse speciali e tutto quello che è necessario in un picchiaduro ad incontri che si rispetti.

Diciamo che -molto probabilmente- non vedremo mai Fight Crab all'EVO, ma le basi per un gioco divertente sembrano esserci tutti. Come vi sembra? Un fritto misto di cose?