Persona 4 Golden, la data d'uscita è (quasi) ufficiale su PC Steam

Persona 4 Golden sta per arrivare su PC: manca solo l'annuncio, ma tutto ci dice che il capolavoro di Atlus arriverà su Steam il prossimo 13 giugno 2020. Non sono solo i "soliti noti" a sapere dell'arrivo del gioco, ma anche sul database del nogozio di Valve sono comparsi tutti i dettagli di questo GdR di stampo giapponese. Tutto quello che dobbiamo fare è aspettare il PC Gaming Show del 13 giugno.

Una delle notizie più attese da parte dei giocatori PC è praticamente confermata: Persona 4 Golden, uno dei migliori giochi di ruolo di stampo giapponese degli ultimi anni, arriverà su Steam il prossimo 13 giugno. Il gioco sarà messo a disposizione subito dopo l'annuncio da parte di Atlus, che avverrà durante il PC Gaming Show. A proposito, seguitelo in diretta con noi.

A confermare la notizia ci sono insider come Nibel, ma anche l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad e il sito Gamatsu. Ma lo fa soprattutto SteamDB, il sito che scandaglia il database del negozio di Valve (anche) per trovare informazioni sui giochi che saranno messi in vendita.

Il gioco sembra sia protetto da Denuvo, almeno a quanto si può vedere dalla pagina di supporto della Denuvo dedicata a Persona 4 Golden. È stata anche trovata l'icona Steam del gioco. In altre parole, mancano solo l'ufficialità e il prezzo.

A questo punto non ci dispiacerebbe vedere anche qualche altro porting, come quello per Nintendo Switch o la conferma dell'arrivo di P3 con le stesse modalità. Sareste interessati?