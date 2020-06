The Last of Us, un racconto in immagini

Raccontare una storia sfruttando anche dei contenuti visivi è uno dei modi migliori per costruire un immaginario coinvolgente. Di questo ne sono consapevoli in casa Naughty Dog , team che negli anni ha saputo imporsi come una delle principali case di sviluppo in ambito videoludico. Con il primo The Last of Us , per esempio, ha confermato la propria eccellenza nell'applicare uno strato narrativo all'interazione tipica di un videogioco, coinvolgendo il giocatore anche quando semplicemente si muoveva tra le ambientazioni. Uno schema efficace, che a giudicare da quanto abbiamo potuto intuire attraverso i vari trailer, diari di sviluppo e il nostro recente provato, verrà probabilmente replicato in The Last of Us II.

Lo scenario come elemento del racconto

In videogiochi altamente drammatici come The Last of Us, è facile creare un legame empatico con i protagonisti, soprattutto se uno di questi è una ragazzina indifesa, per giunta sola al mondo e costretta a vivere quotidianamente nella paura, che cerca sempre di allontanare con l'ironia tipica delle ragazze della sua età. D'altronde lo scrittore indiano Tarun Tejpal dice che "due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se le avete tutte e due siete invincibili". Ma la bravura di Naughty Dog è stata quella di saper ottenere un risultato analogo anche con dei personaggi di contorno, molti dei quali nemmeno vediamo sullo schermo.

Personaggi le cui storie le conosciamo solo attraverso appunti, registrazioni o semplicemente dagli effetti personali abbandonati. Perché nel gioco l'immagine muta idealmente forma e ne assume più d'una al di là di quella fisica. Ogni oggetto, edificio o elemento sullo schermo è quasi metafisico, in quanto talvolta trascende il mondo fisico, racchiudendo in sé più di un significato oltre a quello della sua natura. Esplorando le aree di gioco, infatti, la storia si dipana sotto gli occhi degli utenti più attenti in maniera graduale ma allo stesso modo più profonda di quanto possa apparire a quelli più distratti. Così, una bicicletta a faccia in su sul marciapiede non è più solo un giocattolo lasciato per terra, giusto per fare un esempio.

La sua posizione, il modo in cui sembra essere stato abbandonato in tutta fretta e i segni di trascinamento dicono che qualcosa di terribile è accaduto in quel punto preciso. Poco più avanti, un camioncino delle consegne lasciato dal suo conducente al centro della strada, una scarpa da uomo sul prato di una villetta con la porta principale sfondata, l'uscio sporco di quelle che sembrano macchie di sangue vecchio. E, ancora, entrando nell'edificio, una caffettiera adagiata sui fornelli spenti della cucina, dove probabilmente era stata posizionata un ventennio prima, una padella ammaccata corrosa dal tempo sul pavimento, non sono solo oggetti di contorno, elementi disposti qua e là per riempire la scena. Ma sono lì per raccontare qualcosa. A loro modo parlano, e lo fanno con la loro presenza per spiegare cosa è successo ai loro proprietari.