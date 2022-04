Final Fantasy 14, patch 6.1 Newfound Adventure: data d'uscita e trailer per l'update

Square Enix ha annunciato la data d'uscita della patch 6.1, "Newfound Adventure", per Final Fantasy XIV con un trailer di presentazione per il nuovo aggiornamento, che introdurrà diverse caratteristiche al celebre MMORPG fantasy il 12 aprile 2022.

All'interno della patch 6.1 troviamo, prima di tutto, un nuovo frammento di storia con nuove quest legate al Main Scenario e anche diverse quest secondarie come Tataru's Grand Endeavor e altre, nuove quest Tribe come The Arkasodara e altre avventure aggiuntive.

Tra le aggiunte maggiori, troviamo nelle Trials la Minstrel's Ballad: Endsinger's Aria, in cui dobbiamo combattere in una situazione particolarmente disperata, sulle note del menestrello girovago che ci trasportano in una condizione alquanto complicata.

Tra le altre novità di maggiore impatto c'è l'inclusione ed espansione del nuovo distretto residenziale Empyreum, che espande il mondo esplorabile del gioco e offre anche la possibilità di stabilirsi in un'abitazione, attraverso il particolare sistema di lotteria per ricevere un lotto di proprietà in questa affascinante città.

Oltre a questo, sono previsti nuovi dungeon, nuovi raid, contenuti PvP, il sistema di Duty Support e tanto altro, con maggiori informazioni che possono essere tratte sul sito ufficiale del gioco. Nel frattempo, Final Fantasy 14 continua a macinare successi, tanto da far crescere i profitti di Square Enix.