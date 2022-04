Halo, serie TV: il primo episodio è visibile gratis su YouTube, ma c'è un problema

Paramount ha messo il primo episodio della serie TV di Halo visibile gratis su YouTube, senza la necessità di un abbonamento a Paramount+, ma il problema è che, al momento, l'iniziativa sembra limitata agli USA, cosa che impedisce la normale visione in altri paesi.

Il primo episodio di Halo su YouTube è infatti disponibile a questo indirizzo, ma è limitato al mercato nord americano, dunque non risulta visibile in Italia e in altri paesi. In attesa di capire se Paramount (o chi per loro) abbia intenzione di espandere l'iniziativa anche altrove, al momento la visione dalle nostre parti non è prevista, salvo uso di sistemi poco regolari o legali come VPN e simili.

Come abbiamo visto, la serie TV di Halo sta andando avanti e ieri abbiamo analizzato in anteprima la seconda puntata, intitolata Unbound: lo show va in onda su Paramount+ in USA e, quasi in contemporanea, su Sky Atlantic in Italia, con le voci originali e successivamente doppiato in italiano.

Sebbene sia stata generalmente apprezzata dai fan dei videogiochi, un elemento di discussione della serie TV resta il fatto che Master Chief si toglie il casco già nel primo episodio, facendo vedere il volto del protagonista che è invece rimasto nascosto per l'intera serie videoludica, ma questo anche perché lo show televisivo è slegato dal canone standard.

Per il momento, il lancio è stato peraltro da record per Paramount+ con la maggiore quantità di spettatori.