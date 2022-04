Lost Judgment per PS4, PS5 e Xbox in offerta Amazon di Primavera, al 50% di sconto

Le offerte Amazon di Primavera ci permettono di acquistare Lost Judgment per PS4, PS5 e Xbox. Lo sconto è di 30.02€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno per Lost Judgment è 59.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre, per un gioco di qualità. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che: "Lost Judgment è un eccellente sequel, capace di introdurre diverse novità rispetto al primo episodio della serie. Alcune non centrano il bersaglio, ad esempio la parte investigativa risulta ancora troppo scriptata, mentre lo stealth e il platform appaiono spesso banali, ma il terzo stile di combattimento riesce ad aggiungere freschezza a un impianto altrimenti stantio, pur nella sua indiscutibile solidità, mentre sul fronte della scrittura e della struttura non c'è davvero nulla da discutere: ci troviamo di fronte a un gioco coinvolgente e molto intenso, dotato di due ambientazioni ampie ed affascinanti, nonché di una struttura tremendamente ricca di contenuti fra missioni normali, subquest, attività scolastiche e l'immancabile contorno di extra a cui i fan di Yakuza sono ben abituati."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Il protagonista di Lost Judgment

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.