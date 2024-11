Fire TV Stick 4K Max è al prezzo minimo storico con lo sconto del Black Friday 2024 di Amazon Italia

Il Black Friday 2024 ha ancora di fronte a sé una intera settimana e questo significa che gli sconti non si fermano, con tante promozioni che fanno capitoli su Amazon Italia. Noi continuiamo a proporvi quei prodotti che troviamo più interessanti e che pensiamo saranno in grado di attirarvi maggiormente. Ad esempio, vi suggeriamo di guardare ai vari modelli di Fire TV Stick , che propongono anche il 4K Max al prezzo minimo storico, insieme agli altri modelli: tutti disponibili nella pagina che potete raggiungere a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 79,99€. Il prezzo migliore è quello ora disponibile su Amazon, che si occupa anche della spedizione.

Le caratteristiche del modello Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max supporta la visione in 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l'avvolgente audio Dolby Atmos. Il collegamento Wi-Fi è di tipo 6E, il migliore tra i vari modelli di Fire TV. Supporta le funzioni della Casa intelligente con i dispositivi compatibili, per gestire videocamere, luci e non solo.

Ha inoltre più spazio di archiviazione, 16 GB di memoria rispetto agli 8 GB del modello 4K base. Permette di vedere svariate applicazioni di video streaming (come Netflix, Prime Video, Disney + e non solo) e anche di giocare tramite Amazon Luna, il servizio di cloud gaming.