First Playable 2024: i primi dettagli sull'evento dedicato al mercato videoludico italiano

In vista dell' edizione 2024 di First Playable , in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze, l'associazione IIDEA ha svelato i primi dettagli del ricco programma di attività dell'evento dedicato all'industria videoludica italiana.

I premi a forma di coda di drago degli Italian Video Games Awards

Per quanto riguarda il segmento dedicato al pitching, dove gli sviluppatori possono presentare le loro proposte di progetti a publisher e investitori potenzialmente interessati, sono in programma delle sezioni per il 4 e il 5 luglio, prenotabili tramite la piattaforma di matchmaking da inizio del prossimo mese. IIDEA afferma che sono già oltre 30 i publisher e gli investitori internazionali pronti a incontrare gli sviluppatori italiani e disponibili a stringere rapporti di collaborazione.

Infine, il 4 luglio tornerà anche la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards (IVGA), che come ogni anno valorizza l'eccellenza dell'industria videoludica italiana e premia i giochi, gli autori e le aziende del settore che più si sono contraddistinti nel corso del 2023.

Ricordiamo che First Playable è un evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l'Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che mira ad accelerare la crescita e il consolidamento dell'industria italiana dei videogiochi. L'accesso a è riservato esclusivamente alle imprese, ai team e gli sviluppatori residenti in Italia. Per partecipare alle conferenze e ai workshop, agli incontri di business e agli IVGA sono disponibili due diverse tipologie di biglietti "Full Access" e "Social Access", entrambi acquistabili sulla pagina Eventbrite dedicata a questo indirizzo.