Un modello IA prevede le prestazioni degli emettitori OLED blu in un nuovo brevetto

I ricercatori dell'Università Chung-Ang, guidati dal professore Jaemin Kim, hanno sviluppato un nuovo modello IA per prevedere le caratteristiche dei dispositivi OLED blu. Il nuovo modello è altamente preciso, tanto che nel corso delle sperimentazioni ha raggiunto un'accuratezza di previsione del 99,2% per la costante di velocità di fusione di tripletto e del 99,9% per il tasso di emissione di tripletto.

Prestazioni del modello IA per emettitori OLED blu dell'Università Chung-Ang: tutto chiaro, no?

Visto che si tratta di qualcosa di molto tecnico, proviamo a capire meglio cosa significano questi termini. Partiamo immaginando una lampadina che emette luce quando riceve energia. In un OLED blu, le molecole del materiale assorbono energia e possono rilasciarla in due modi: "singoletto" o "tripletto". Il modo "tripletto" è più efficiente per creare luce blu. Il valore del 99,9% per il tasso di emissione di tripletto indica che il nuovo modello è molto preciso nel prevedere la percentuale di energia rilasciata come "tripletto", che è la parte buona per avere luce blu luminosa.

La costante di velocità di fusione di tripletto è ancora più tecnica. Qui immaginiamo le molecole del materiale come palline da biliardo. A volte due tripletti possono "scontrarsi" e perdere energia invece di emetterla come luce. Il valore del 99,2% indica che il modello è preciso nel prevedere la probabilità di questo "scontro" che riduce la luce blu.

Il team di ricerca del prof. Jaemin Kim: da sinistra, il dottorando Junseop Lim, il prof. Kim e il prof. Junyeop Lee

Per sviluppare questo modello, spiegano su Oled-info, i ricercatori del team, ovvero il prof. Kim, il dottorando Junseop Lim e il prof. Junyeop Lee, hanno inizialmente creato una modellizzazione che ha migliorato la precisione del calcolo del tasso di emissione di tripletto, una delle proprietà chiave dei materiali emettitori di luce blu. Basandosi su questa modellizzazione, è stato poi creato un modello IA per prevedere il rapporto di emissione del tripletto e la costante di velocità di fusione di tripletto, generando una curva di estinzione EL transitoria. Per chi volesse saperne di più, la ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Advanced Materials.

I ricercatori ritengono che modelli IA così accurati possano contribuire ad accelerare lo sviluppo dei materiali emettitori OLED blu e dei dispositivi, con un impatto che dovrebbe risultare positivo anche per il mercato, ed è interessante vedere come l'intelligenza artificiale e il machine learning siano sempre più centrali nei processi di ricerca e sviluppo.