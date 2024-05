Suicide Squad: Kill the Justice League, l'Episodio 2 della Stagione 1 arriva oggi

Suicide Squad: Kill the Justice League vedrà oggi l'arrivo dell'Episodio 2 della Stagione 1, nell'ambito di un aggiornamento gratuito che andrà a introdurre una serie di nuovi contenuti per il looter shooter firmato Rocksteady Studios.

Nonostante le vendite deludenti, Suicide Squad: Kill the Justice League ha appena cominciato il suo percorso post-lancio, che sarà composto da cinque stagioni in cui verranno introdotti altrettanti personaggi giocabili, missioni extra, boss fight, armi, oggetti e altro ancora.

Ebbene, quali sono i contenuti dell'Episodio 2? In primo luogo la versione Superman di Brainiac, che potremo affrontare dopo aver racimilato una quantità necessaria di punti esperienza, ma anche nuovi scenari Elseworlds tratti dal mondo di Joker.

Non mancheranno poi nemici extra, potenziati dai poteri di Lanterna Verde, e un avversario inedito nella figura di Promotinaut, capace di promuovere i propri alleati al livello successivo e renderli dunque più forti nel corso di una battaglia.

Trova posto nell'Episodio 2 anche la nuova missione Out of Orbit, in cui ci verrà chiesto di distruggere le Watchtower corrotte della Justice League andando a bloccare i loro punti di controllo per poter entrare all'interno delle strutture, che si trovano a metà fra questa e un'altra dimensione.