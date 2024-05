Sony è soddisfatta dei risultati di PS5, nonostante l'obiettivo di vendite mancato

"I 25 milioni di unità iniziali erano come il vento in coda della pandemia, quindi sulla base di quella previsione abbiamo pensato a un obiettivo aggressivo, ma ora la reazione del mercato è molto più stabile, quindi l'obiettivo che abbiamo pianificato ora si basa sulle vendite delle console nell'industria nel suo complesso, di cui la nostra quota è molto alta", ha detto Totoki.

Successivamente, questo obiettivo è stato abbassato a 21 milioni , che è stato mancato di pochissimo, visto che alla fine PS5 ha totalizzato 20,8 milioni di unità acquistate . Il nuovo obiettivo di vendite per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2025) è di 18 milioni di console, ovvero ancora meno del precedente anno, e stando a Totoki ciò è dovuto alla stabilizzazione della domanda e sulla base delle vendite di console dell'intera industria, di cui Sony possiede delle quote molto alte.

Riguardo a questo punto, Totoki, che per chi non lo sapesse è stato anche CEO ad interim di SIE fino poche settimane fa , ha spiegato che il target dei 25 milioni di unità era stato deciso sulla base dell' elevata richiesta di mercato legata alla pandemia , portando la compagnia a fare delle stime molto aggressive (minuto 1:25:55 del video qui sotto).

Durante il lungo Corporate Strategy Meeting trasmesso da Sony durante la notte, il CEO Kenichiro Yoshida e il CFO e CCO Hiroki Totoki hanno dichiarato che la compagnia è soddisfatta dei risultati registrati dalla divisione PlayStation (Sony Interactive Etertainment) e dei numeri di vendita di PS5 , nonostante lo scorso anno non sia stato raggiunto l'obiettivo dei 25 milioni di unità vendute stabilito inizialmente dalla compagnia per lo scorso anno fiscale.

I ricavi aumentano ma i margini rimangono ridotti, la soluzione è portare più giochi su PC?

Il DualSense, il controller di PS5

Ricordiamo che, nonostante le vendite di PS5 non abbiano raggiunto i risultati sperati, Sony Interactive Entertainment ha chiuso in positivo l'ultimo anno fiscale, registrando un aumento dei ricavi e dei profitti, per quanto comunque i margini di guadagno non siano elevati.

Sempre Totoki a febbraio ha spiegato che una possibile soluzione a questo problema è quella di adottare una strategia più orientata a un approccio multipiattaforma, portando quindi i giochi dei PlayStation Studios su altre piattaforme, come ad esempio il PC. Del resto i numeri di Helldivers 2 e l'ottima risposta dei giocatori PC per la conversione di Ghost of Tsushima recentemente pubblicata dimostrano un interesse elevato per le produzioni dei PlayStation Studios anche su altre piattaforme.