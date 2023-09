For Honor, Anno 7 Stagione 3 rimuoverà una meccanica principale del gioco

Il prossimo aggiornamento di For Honor cambierà in modo significativo il modo in cui otto lottatori del gioco funzionano. Come annunciato durante la diretta del più recente Warrior's Den di Ubisoft, durante il quale si è parlato For Honor Anno 7 Stagione 3, i fan hanno scoperto che la meccanica Reflex Guard sarà rimossa completamente.

Questo aggiornamento di For Honor arriverà il 14 settembre 2023 e avrà un impatto sui seguenti eroi:

Peacekeeper

Orochi

Berserker

Gladiatore

Nuxia

Shinobi

Shaolin

Sciamano

Ubisoft ha anche condiviso i dettagli sulla prossima stagione del gioco. For Honor Anno 7 Stagione 3 - nota come "Inganno" - è incentrato su un evento noto come il Festival dei Fantasmi. Si tratta di uno scontro tra elementi soprannaturali con la fazione Wu Lin al centro della scena. Ci si aspetta nuovi pass per le battaglie ed eventi da completare durante il gioco, che offriranno ai guerrieri tutti i tipi di bonus di gioco e oggetti cosmetici per i personaggi.