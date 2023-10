Forspoken in versione PS5 di nuovo al prezzo minimo storico: ecco l'offerta di Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Forspoken per PS5. Lo sconto segnalato è di 60€ rispetto al prezzo consigliato, ovvero del 75%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il prodotto è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Forspoken è un gioco d'azione a mondo aperto nel quale possiamo controllare Frey, una giovane donna che arrivando dal nostro mondo si ritrova ad Athia, un regno magico dove le matrone note come Tanta sono state corrotte e sono divenute malvagie. Una piaga si sta diffondendo e noi dovremo capire come fermarla. Il sistema di combattimento si basa sull'uso della magia elementale, che può anche essere combinata per colpi speciali e spettacolari.