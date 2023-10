Foundry annunciato da Paradox, nuovo sandbox in risposta a Factorio e Satisfactory

Sviluppato da Channel 3 Entertainment, Foundry ha ricevuto il supporto di Paradox in termini di publishing, con il progetto che verrà dunque pubblicato e sostenuto economicamente dall'etichetta in questione, dando maggiore respiro al gioco e la possibilità di una visibilità più ampia.

Il gioco è stato già messo a disposizione in versione alpha per un periodo limitato di tempo e tornerà ad essere giocabile con una demo prevista all'interno dello Steam Next Fest di autunno 2023 che si terrà dal 9 al 16 ottobre.

Foundry si pone come rivale di Factorio e Satisfactory , che hanno avuto già un notevole successo su PC in precedenza.

Il genere dei sandbox gestionali basati sulla costruzione di "fabbriche" continua a riscuotere un notevole successo, e ora è in arrivo anche la proposta targata Paradox Interactive con Foundry , annunciato in queste ore con un trailer di presentazione e i primi dettagli.

Una fabbrica automatizzata

Foundry presenta le caratteristiche tipiche del sandbox gestionale

In Foundry ci troviamo ad esplorare un mondo costruito in voxel in maniera procedurale, con la necessità di superare varie sfide in termini di logistica e gestione delle risorse.

Come accade sempre in questo genere di giochi, ci troviamo essenzialmente a dover costruire una struttura auto-sufficiente, in grado di funzionare in maniera automatizzata, mettendo insieme diversi macchinari collegati in maniera logica tra loro.

Foundry avrà modalità in singolo e in multiplayer cooperativo, oltre a un sistema di progressione basato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni produttive. Rimaniamo in attesa di una data d'uscita per il gioco.