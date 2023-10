Cities Skylines 2: il preload per PC è disponibile, ecco il peso e i nuovi requisiti di sistema

Il preload di Cities Skylines 2 è già disponibile, a patto che siate abbonati a PC Game Pass o a Game Pass Ultimate. Potrebbe però non essere disponibile per i giocatori che hanno preordinato il gioco su Steam. Ricordiamo che la data di uscita su PC è fissata per il 24 ottobre 2023.

Tutto quello che dovete fare è andare sulla pagina del servizio in abbonamento e selezionare la scheda "Presto in arrivo". Cities Skylines 2 dovrebbe essere presente nell'elenco e si può cliccare per iniziare a installarlo subito. La dimensione attuale del download di Cities Skylines 2 è di poco superiore ai 15 GB, precisamente 15,11 GB. Non è ancora certo se questo rappresenti la dimensione completa del download dell'intero gioco o se entro l'uscita vi saranno modifiche anche solo minime al peso totale.