Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il trailer fa una battuta sul fatto che i bug sono stati sistemati

CD Projekt RED ha pubblicato una nuova piccola clip dedicata a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'espansione del GDR, che ricorda a tutti che ora si può giocare liberamente perché il gioco è stato sistemato. A spiegarcelo è Idris Elba stesso, che interpreta uno dei personaggi del contenuto aggiuntivo.

In un frammento non incluso in questa clip, Elba inizia affermando "A Night City le regole sono diverse e la posta in gioco è più alta. Basta una mossa sbagliata per rimanere scottati..." poi - e questa è la parte che trovate nel post di X qui sopra - il video fa una transizione da live action a grafica del gioco durante la quale Elba afferma: "Quindi vai avanti e gioca, solo non dimenticare, la partita è truccata". La frase esatta in inglese è "the game is fixed" ovvero "la partita è truccata" che si può però intendere anche come "il gioco è stato sistemato".

Si tratta di un modo furbo per fare una battuta sulla condizione di Cyberpunk 2077. Certo, su PS5 potreste perdere i salvataggi (c'è una patch in arrivo), ma in linea di massima è vero che il gioco è stato sistemato, soprattutto rispetto al lancio.