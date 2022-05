La Francia proibisce l'uso di termini inglesi del mondo videoludico ai dipendenti del governo

Il governo francese ha deciso che i dipendenti statali non possono più usare termini inglesi del mondo videoludico, ma devono optare per una variante in lingua francese. Si tratta di un nuovo sforzo del governo per mantenere "la purezza" della lingua francese.

Alcune espressioni sono tradotte in modo semplice e hanno un senso, come "pro-gamer" che diventa "joueur professionnel" (giocatore professionista). Ci sono però casi come "streamer" che si trasforma in un complesso "joueur-animateur en direct" (giocatore-animatore in diretta). Troviamo poi "cloud gaming" che diventa "jeu video en nuage" (videogioco nella nuvola) e "eSports" che diventa "jeu video de competition" (videogioco di competizione).

"Scatola X nella nuvola" non suona bene come Xbox Cloud, ammettiamolo

Il ministro della cultura francese ha affermato che il settore videoludico era denso di inglesismi che avrebbero potuto agire come "barriera" alla comprensione di questo mondo, per tutti i non-giocatori. Non si tratta di una posizione strana per la Francia, che tende a non vedere di buon occhio l'inserimento di termini stranieri all'interno della propria lingua. L'Académie Française, a febbraio, aveva avvertito che questa "degradazione non deve essere vista come inevitabile".

Come detto, ora i dipendenti statali sono obbligati a usare le versioni francesi dei vari termini videoludici nei documenti ufficiali. Ovviamente il governo non ha il potere di imporre la cosa nel quotidiano e online, per le persone comuni.

Il ministero ha dichiarato che gli esperti hanno cercato nei siti web dei videogiochi e nelle riviste per verificare se esistessero già termini francesi. L'idea generale, secondo il ministero, è quella di permettere alla popolazione di comunicare più facilmente.

Che ne pensate?