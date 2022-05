Sniper Elite 5: video confronta tutte le versioni di ultima generazione

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra tutte le versioni di nuova generazione di Sniper Elite 5. In linea di massiva va detto che il gioco di Rebellion si comporta bene su tutte le piattaforme. La versione Xbox Series X ha un piccolo vantaggio in termini di conta dei pixel in ambito console, ma è davvero poca roba, cui è anche difficile fare caso se non si utilizzano degli strumenti di analisi adeguati. Per il resto vediamo quali sono i punti salienti toccati dal filmato.

La versione Xbox Series S gira a 1080p e 60fps, con risoluzione dinamica che le fa toccare in media i 972p; la versione PS5 gira a 2160P per 60fps, con la risoluzione dinamica che le fa toccare in media i 2016p; la versione Xbox Series X gira a 2160p per 60fps, con la risoluzione dinamiche che le fa toccare in media i 2088p. La versione PC gira a 4K stabili.

Da notare che il gioco occupa 80,60GB sulle console Xbox, 85,86 su PC e soli 68,69 su PS5. Le versioni PS5 e Xbox Series X si equivalgono per qualità complessiva, mentre la versione Xbox Series S paga qualcosa in termini di dettagli, com'era lecito attendersi. La versione migliore in termini di resa grafica è quella PC a dettagli Ultra.

Per quanto riguarda i tempi di caricamento, le versioni console si equivalgono superando i 7 secondi per l'avvio, mentre su PC, immaginiamo con un SSD molto performante, si scende sotto i sei secondi. Il framerate è stabile su tutte le versioni, con oscillazioni di pochi frame su Xbox Series S.