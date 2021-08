Frostpunk è gratis per il weekend su Steam: i dettagli

11 bit studios, per celebrare l'annuncio di Frostpunk 2, ha deciso di rendere disponibile in prova gratuita il primo capitolo su Steam. Frostpunk è giocabile gratis da ora, 12 agosto 2021, fino al 16 agosto alle 19:00, ora italiana. I giocatori che sono interessati a continuare a giocare al gioco dopo la conclusione della fase di prova gratuita dovranno acquistarlo.

Frostpunk è un gioco di sopravvivenza gestionale in cui il calore significa vita e ogni decisione ha un prezzo. In un mondo completamente congelato, la gente ha sviluppato una tecnologia alimentata a vapore per combattere il freddo opprimente. La tua missione è costruire l'ultima città sulla Terra e assicurarti i mezzi necessari per la sopravvivenza della tua comunità. L'ottimizzazione e la gestione delle risorse spesso si scontrano con l'empatia e un processo decisionale ponderato. Mentre la gestione della città e della società occuperà la maggior parte del tuo tempo, a un certo punto sarà necessaria l'esplorazione del mondo esterno per comprenderne la storia e lo stato attuale.

Se vi interessa più il seguito, potete trovare tutti i dettagli su Frostpunk 2, compreso trailer e immagini, qui.

Frostpunk: l'ambientazione del gioco

Nella nostra recensione di Frostpunk vi abbiamo spiegato che: "è uno strategico senza pretese enormi ma che nel suo piccolo regala un'esperienza unica e con idee di design brillanti. È facile appassionarsi alla vita di ogni singolo abitante grazie anche all'idea di dare nomi propri ai cittadini, potendone seguire così giornalmente le abitudini. Gli strumenti da vero gestionale poi ci sono proprio tutti e anche se forse mancano statistiche ultra dettagliate sulla raccolta e l'uso delle risorse, pochissimo viene lasciato al caso ed è sempre il giocatore a plasmare la costruzione del suo nuovo eden sulla terra. Se amate le sfide e gli strategici non perdete tempo e buttatevi ad acquistare Frostpunk, un titolo eccellente sotto molteplici aspetti e che, con buona probabilità, verrà ulteriormente ampliato nei prossimi mesi. Se volete salvare l'umanità, potete ripartire da qui."