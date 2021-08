Frostpunk 2: trailer e immagini, annunciato il nuovo gioco di 11 bit studios

11 bit studios ha annunciato Frostpunk 2 - il sequel dell'acclamato society survival city-builder. Frostpunk 2 è il primo progetto ad essere rivelato fra i tre giochi interni che sono attualmente in fase di sviluppo presso la società di Varsavia. Potete vedere il trailer di annuncio a inizio notizia e alcune immagini poco sotto. Frostpunk 2 sarà pubblicato su Steam, GOG ed Epic Games Store.

In Frostpunk 2, i giocatori hanno ancora una volta il compito di giocare come leader di una metropoli affamata di risorse, dove l'espansione e la ricerca di nuove fonti di potere è una realtà inevitabile. Ma il mondo apocalittico è andato avanti. Dopo l'era del carbone, la conquista di Frostland per l'industria dell'estrazione del petrolio dovrebbe essere la nuova salvezza di ciò che resta dell'umanità. Tuttavia, il cambiamento non arriva facilmente, e non tutti in questa nuova società a più livelli accoglieranno questa nuova direzione.

"Abbiamo più manodopera a disposizione per concentrarci su tutti gli aspetti del gioco, dalla dimensione, al valore della produzione, alla qualità della UX. La nostra ambizione è di fare più di un semplice sequel. Quello che vogliamo offrire ai giocatori è un'esperienza che va ben oltre quella del Frostpunk originale", afferma Jakub Stokalski, co-direttore di Frostpunk 2.

Jakub condivide anche la sua grande visione di Frostpunk 2: "Quello che i giocatori dovrebbero aspettarsi è un ampio universo di scelte, la libertà di modellare la società e la città come meglio credono - e raccoglierne le conseguenze. Frostpunk 2 si basa sui conflitti del suo predecessore - sopravvivenza contro valori umani, vita contro il gelo artico. Ma soprattutto, aggiunge un nuovo strato che è presente in molti aspetti del gioco - sia la politica, sia la società, sia il progresso tecnologico - il conflitto tra gli umani e la loro natura".

Inoltre, il primo Frostpunk sarà giocabile gratis per alcuni giorni: ecco i dettagli.