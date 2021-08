Forza Horizon 5, video di gameplay su Xbox Series X da 14 minuti

Forza Horizon 5 si mostra in azione su Xbox Series X con uno spettacolare video di gameplay della durata di 14 minuti, catturato per l'occasione da IGN.

Caratterizzato da un meteo dinamico localizzato per una varietà inedita, Forza Horizon 5 punta a offrire il miglior impatto visivo di sempre per la serie, ben nota proprio per la sua grafica straordinaria.

Nel filmato vediamo una Toyota Supra ripresa da varie angolazioni, con la possibilità di modificarne i componenti e dunque uno sguardo all'editor per le personalizzazioni e i potenziamenti delle vetture.

Forza Horizon 5, le vetture impegnate in una gara mentre il cielo promette pioggia.

Dopodiché l'auto viene proiettata su di una costa e comincia a esplorare lo scenario sabbioso, fino a guadagnare la strada e offrirci un'ampia gamma di panorami suggestivi, inclusa una porzione desertica.

Nelle sequenze finali del video assistiamo invece a una gara tradizionale, in cui ci troviamo ad affrontare altri piloti all'interno di un tracciato nel tentativo di tagliare il traguardo per primi.

Forza Horizon 5 sarà disponibile a partire dal 9 novembre nelle versioni PC, Xbox Series X|S e Xbox One, gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day one.