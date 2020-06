Fuser: sarà Koch Media a distribuirlo in Europa

Sarà Koch Media a distribuire Fuser in Europa, grazie a un accordo raggiunto con l'editore NCSOFT. In sviluppo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e previsto per questo autunno, Fuser è un gioco musicale che segue la tradizione dei vari Rock Band e Dance Central, rinnovandola con la possibilità di mixare le canzoni di alcuni dei migliori artisti del mondo.

Koch Media distribuirà Fuser anche in Medio Oriente, Africa e Oceania. Da notare che non c'è bisogno di possedere o acquistare periferiche aggiuntive per giocarci. Il comunicato ufficiale lo descrive come: un sandbox musicale coinvolgente, dove i giocatori si potranno esibire e creare mix personalizzati come DJ all'interno di un festival musicale virtuale.

"Essendo un gioco che celebra tutti gli aspetti della musica e dei festival musicali, l'Europa è un enorme mercato di riferimento per FUSER", ha dichiarato Randall Price, Senior Vice President of Publishing presso NCSOFT. "Con l'espansione di NCSOFT su titoli multipiattaforma globali, abbiamo cercato Koch Media per la loro vasta esperienza, portata e approccio localizzato alle diverse regioni EMEA per la distribuzione e il marketing."

Il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media GmbH ha aggiunto: "NCSOFT ha un curriculum esemplare nel campo dei giochi per PC online e abbiamo avuto il privilegio di lavorare con loro sul franchise Guild Wars in vari territori per molti anni. Quindi è un onore collaborare nuovamente con loro per dei titoli multipiattaforma. La nostra vasta rete di publishing fisico di Koch è stupita dal potenziale di FUSER e non vediamo l'ora di portare questo gioco sul mercato ".