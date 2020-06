NBA 2K21: un trailer svela il primo atleta di copertina

2K Games ha svelato con un trailer il primo atleta di copertina di NBA 2K21: Damian Lillard. In totale gli atleti di copertina della nuova incarnazione della nota serie di simulatori di basket saranno tre. Lillard è un cinque volte NBA All‐Star e attualmente gioca nei Portland Trail Blazers.

Dame D.O.L.L.A. Logo Lillard. Sub Zero. Pochi giocatori hanno la sua stessa versatilità sul campo, oltre ad essere così dominanti negli ultimi minuti di partita, quando il risultato è ancora in bilico: Dame Time! Damian Lillard infiamma il parquet e si diletta con versi e rime in studio, sposando alla perfezione il motto di quest'anno "NBA 2K21: Everything is Game".

"Questo è un momento speciale della mia carriera NBA" dice Lillard. "Sono fan di NBA 2K da anni, amo il modo in cui rappresentano ogni singolo aspetto della cultura del basket. Gioco a 2K da sempre ed è per me un onore far parte dei grandi che si sono succeduti come atleti di copertina negli anni. Sono grato a tutti i miei fan e non vedo l'ora che possano provare il gioco."

Lillard sarà sulla copertina delle versioni PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC di NBA 2K21. "Ci sono molti grandi giocatori nell'odierna NBA, ma Damian Lillard rappresenta al meglio l'attuale generazione di superstar NBA" dichiara Alfie Brody, Vice Presidente Marketing di NBA 2K. NBA 2K e Lillard sono fianco a fianco anche per le attività della 2K Foundations, il programma di rivalorizzazione dei campi da basket cari alle comunità, grazie al lavoro svolto nella sua città natale, Oakland in California.