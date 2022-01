Games with Gold, febbraio 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One annunciati

I Games with Gold di febbraio 2022, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, sono stati annunciati da Microsoft tramite le pagine di Xbox Wire. Il prossimo mese potrete scaricare grauitamente Aerieal_Knight's Never Yel, Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente, Hydrophobia e Band of Bugs.

Di seguito l'elenco completo dei Games With Gold di febbraio 2022 e le date in cui saranno disponibili per gli abbonati al servizio:

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente - dal 1 al 28 febbraio

Aerial_Knight's Never Yield - dal 16 febbraio al 15 marzo

Hydrophobia - dal 1 al 15 febbraio

Band of Bugs - dal 16 al 28 febbraio

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente è il nuovo capitolo della celebre serie di avventure grafiche ad ambientazione "archeologica" di Revolution Software, ecco la nostra recensione. Aerial_Knight's Never Yield (qui la nostra recensione) è invece un gioco in 3D a scorrimento laterale, simile a un classico endless runner. La trama interessante e dinamica non darà un attimo di tregua ai giocatori.

Hydrophobia è l'action-puzzle a base idrica di Dark Energy Digital dove nei panni di Kate dovremo sconfiggere dei terroristi che hanno preso controllo della città fluttuante dove vive. Infine Band of Bugs è un videogioco tattico a turni sviluppato da NinjaBee in cui comanderemo un esercito di insetti. Il gioco include un editor di livelli, classifiche, supporto per videocamera Xbox Live Vision e gameplay multiplayer