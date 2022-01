Epic Games Store: gioco gratis del 3 febbraio 2022 annunciato ufficialmente

Epic Game Store ha annunciato quale sarà il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà reso disponibile per il download a partire dal 3 febbraio 2022: il platform Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Come sempre, l'annuncio è arrivato in concomitanza con il lancio del gioco gratuito del giorno, in questo caso Daemon X Machina .

Yooka-Laylee and the Impossible Lair era già stato regalato in passato dall'Epic Games Store, ma chi lo ha perso allora sarà sicuramente felice di avere una seconda possibilità.

In Yooka-Laylee and the Impossible Lair, il malvagio Capital B sta tramando qualcosa, e la coppia di amici deve tornare in azione per fermare il suo piano malvagio di usare un dispositivo chiamato "Hivemind", con cui vuole mettere sotto scacco un intero regno di api. Le cose sembrano farsi difficili, ma con l'aiuto della regina Phoebee e del suo Royal Beettalion, Yooka e Laylee potrebbero cavarsela!

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis del 3 febbraio 2022 dell'Epic Games Store! Vi interessa? Non vedete l'ora di giocarci? Non sognerete altro per tutta la settimana?