Epic Games Store: gioco gratis del 27 gennaio 2022 disponibile, link per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Il titolo in questione è Daemon X Machina l'action shooter prodotto da Marvelous.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 gennaio 2022 dalla pagina dedicata di Daemon X Machina, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 3 febbraio 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Daemon X Machina è uno action/sparatutto in terza persona a base di mech, nato da un'idea di Kenichiro Tsukuda, il celebre producer che ha lavorato alla serie Armored Core. Nei panni di un Outer, membro di una nuova stirpe di esseri umani apparsa all'indomani della Caduta della Luna, combatteremo in prima linea in una disperata guerra per la sopravvivenza dell'umanità contro gli Immortal, AI corrotti che si sono ribellati ai loro creatori.

Pilotando un mech completamente personalizzabile chiamato Arsenal, il giocatore dovrà collaborare con altri mercenari e completare le missioni per sconfiggere una volta per tutte gli Immortal. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Deamon X Machina.

Di seguito ecco i requisiti minimi e consigliati di Daemon X Machina:

Minimi

Sistema operativo : Windows 8.1/10

: Windows 8.1/10 Processore : Intel i5-3470 / AMD FX-8300

: Intel i5-3470 / AMD FX-8300 Memoria : 6 GB di RAM

: 6 GB di RAM Scheda video : Nvidia Geforce GTX 660 / Radeon HD7870

: Nvidia Geforce GTX 660 / Radeon HD7870 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d'archiviazione: 13 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo : Windows 8.1/10

: Windows 8.1/10 Processore : Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : Nvidia Geforce GTX 1060 / Radeon RX580

: Nvidia Geforce GTX 1060 / Radeon RX580 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio d'archiviazione: 13 GB di spazio disponibile

Nel frattempo è stato annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store del 3 febbraio 2022.