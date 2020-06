Games With Gold luglio 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Microsoft ha annunciato i Games With Gold di luglio 2020, con quattro nuovi giochi gratis per Xbox One (due di generazione attuali e due per Xbox 360 giocabili in retrocompatibilità), scaricabili dagli abbonati al servizio Microsoft.

I quattro sono: il simulatore di rally WRC 8, il gioco di basket arcade con elementi da picchiaduro Dunk Lords, l'action open world Saints Row 2 e il simpatico platform Juju.

WRC 8 FIA World Rally Championship per Xbox One sarà disponibile per il download da 1° al 31 luglio 2020. Come il titolo fa ben intuire si tratta dell'ottavo capitolo della serie con licenza ufficiale del campionato mondiale di rally, sviluppato dagli specialisti di Kylotonn Racing Games. Vi farà correre per ore e ore.

Dunk Lords per Xbox One, disponibile dal 16 luglio al 15 agosto 2020 è una strana commistione tra un gioco di basket arcade e un picchiaduro a incontri. Si gioca due contro due ed è caratterizzato da mosse speciali particolarmente fantasiose e un'atmosfera generale davvero folle. In totale i giocatori selezionabili sono venti, tutti potenziabili acquistando della nuova attrezzatura o facendo esperienza sul campo

Saints Row 2 per Xbox 360, disponibile dal 1° al 15 luglio, è invece il secondo capitolo della nota serie di action open world. Infine Juju per Xbox 360, disponibile dal 16 al 31 luglio, è un platform dalla grafica cartoon sviluppato da Flying Wild Hog.