Games With Gold maggio 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2020: i giochi Xbox One che gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis sono V-Rally 4, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, Sensible World of Soccer e Overlord 2.

V-Rally 4 (qui la recensione), scaricabile per tutto il mese di maggio, è l'ultimo episodio della celebre serie creata da Codemasters ma ora nelle mani di KT Racing: un simulatore di guida sfaccettato e interessante, ma con una serie di problemi non indifferenti.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr (qui la recensione), scaricabile dal 16 maggio al 15 giugno, è invece un hack & slash sviluppato da NeoCore Games, gli autori della trilogia di Van Helsing, ambientato nell'affascinante universo creato da Games Workshop.

Sensible World of Soccer (scaricabile dall'1 al 15 maggio) e Overlord II (scaricabile dal 16 al 31 maggio) sono invece gli immancabili titoli in retrocompatibilità, pubblicati originariamente su Xbox 360.

Diciamo che con l'abbondanza e la qualità garantite da Xbox Game Pass viene un po' difficile lamentarsi, ma bisogna dire che maggio 2020 difficilmente verrà ricordato per i Games With Gold. Siete d'accordo?