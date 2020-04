Fortnite SprayContest: come inviare la propria opera d'arte ad Epic Games

Epic Games torna alla ribalta con una nuova iniziativa per Fortnite Capitolo 2, nota come Concorso Spray di Fortnite o SprayContest. I giocatori di tutto il mondo potranno creare la propria opera d'arte personale, che in caso di vittoria verrà integrata all'interno del Battle Royale più noto al mondo. Vediamo allora tutti i dettagli del caso.

Come partecipare al concorso SprayContest di Fortnite Capitolo 2? Presto detto: per inviare la propria opera ad Epic Games basterà pubblicarla sui principali canali social di Twitter ed Instagram, con pubblicazione visibile e hashtag #FortniteSprayContest. In questo modo gli sviluppatori potranno vedere il lavoro e considerare la candidatura del partecipante. Niente Facebook come modalità di partecipazione: peccato, forse all'interno delle live di Facebook Messenger Rooms avrebbe potuto brillare.

I disegni somministrati dovranno essere a colori, oppure consistere in modelli 3D, sculture o cosplay. Non c'è limite alla fantasia, ma è importante aver compiuto almeno i 13 anni. Gli impiegati dello sponsor, i suoi affiliati, i supervisori del Concorso e i parenti stretti non possono partecipare né vincere, chiaramente.

Il concorso FortniteSprayContest sarà valido dal 28 aprile 2020 (17:00) fino al 4 maggio 2020 (15:59). "Il premio del concorso non ha valore monetario equivalente. Non sono ammessi la sostituzione, il trasferimento o il riscatto in denaro del premio, o denaro in cambio di una porzione di premio non utilizzata, fermo restando che lo sponsor si riserva il diritto di sostituire un premio con un altro di valore pari o superiore qualora il premio pubblicizzato non sia disponibile per qualsivoglia ragione. Tutti i costi aggiuntivi, tasse incluse, a esclusiva responsabilità del vincitore".

Potete fare riferimento al campo Fonte di questo articolo per il regolamento completo di Epic Games. Avete intenzione di partecipare?