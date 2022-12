GameStop, offerte del Calendario dell'Avvento del 11 dicembre 2022: Switch, Saints Row e altro

GameStop prosegue con la sua iniziativa pre-natalizia rinnovando le offerte del Calendario dell'Avvento, come accadrà ogni giorno per tutta la durata della promozione fino a Natale: fra gli sconti di oggi, 11 dicembre 2022, spicca la presenza di Nintendo Switch, Saints Row e vari altri giochi in offerta.

Potete trovare le offerte di giornata su questa pagina ufficiale del sito GameStop. Quelle di oggi tendono più all'hardware da gioco, dunque, con proposte che non sono proprio l'ultimo grido della tecnologia a dire il vero ma che possono tornare utilissime soprattutto per i regali di Natale. Tra queste troviamo PS4 in versione Slim da 500 GB a 299,98 euro e offerte sull'usato con Nintendo Switch in versione standard a 209,98 euro. Sembra sul fronte dell'usato, vediamo anche Xbox One S a 179,98 euro e Xbox One X a 219,98 euro.

Per quanto riguarda i giochi, la promozione punta soprattutto di Saints Row, il reboot della serie di Volition, proposto a 29,98 euro su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S e non è una proposta malvagia se si considera che si tratta di un titolo piuttosto recente.

Marvel's Guardians of the Galaxy, un'immagine del cast

Davvero notevole anche Marvel's Guardians of the Galaxy che può essere acquistato al prezzo stracciato di 14,98 euro su PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.

Tra i titoli più recenti troviamo inoltre Goat Simulator 3, altro gioco decisamente recente, che viene venduto per l'occasione oggi a 19,98 euro invece di circa 30. Infine, tra gli sconti di maggiore interesse per oggi segnaliamo la presenza di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, acquistabile a 24,98 euro per PS5, PS4 e Xbox Series X|S e One, ottima occasione per chi volesse provare questo particolare spin-off action.