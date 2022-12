Offerte Amazon: Sony SRS-XB13, Speaker Bluetooth portatile in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Sony SRS-XB13 ovvero uno speaker Bluetooth portatile. Lo sconto segnalato è di 30.01€, ovvero del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo speaker è 60€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Lo speaker portatile Sony SRS-XB13 è resistente ad acqua e polvere (IP67), con una durata della batteria fino a 16 ore. Viene descritto come "compatto, leggero e comodo da portare con sè, dotato di un comodo gancio rimovibile per trasportare o appendere il tuo speaker wireless ovunque tu voglia. È disponibile in 6 divertenti colori."

