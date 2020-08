La catena di videogiochi GameStopZing ha donato in beneficenza tanto materiale all'AIAS di Milano con il quale migliorare le feste, i laboratori e rendere più ricci i mercatini e le raccolte fondi.

GameStopZing la conosciamo. È un'azienda leader mondiale nella distribuzione del gaming con oltre 5000 punti vendita nel mondo e più di 300 in Italia. AIAS Milano è un'associazione che da 60 anni opera a Milano e hinterland per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendone il benessere, l'autonomia e l'inclusione sociale, tramite i servizi erogati dalle aree sanitaria e sociale, per oltre 1500 utenti.

AIAS si rivolge a persone con disabilità, principalmente nell'età evolutiva (da 0 a 18 anni) affette da patologie psicomotorie, psicoaffettive e da disturbi del neurosviluppo, senza dimenticare la fascia adulta. Per noi qualsiasi intervento riabilitativo non ha solo un carattere medico-sanitario ma deve valorizzare le capacità dell'individuo nella sua integrità, sensibilizzando allo stesso tempo l'ambiente esterno in una prospettiva di inclusione.

GameStopZing ha regalato tanto materiale per le prossime feste, per i laboratori, premi per la lotteria e non solo ci sono anche tanti articoli perfetti per i mercatini di raccolta fondi dell'associazione.

Non è la prima volta che GameStopZing si presta ad attività nel sociale, aspetto al quale la società è molto attenta. GameStopZing ha, infatti, donato diverse sale gioco negli ospedali, come quella per il reparto pediatria del San Paolo a Milano o dell'Humanitas di Roma, attrezzate di tantissimi giochi per far vivere ai pazienti più piccoli momenti di svago e spensieratezza.

Una bella iniziativa, che fa sicuramente onore all'azienda e speriamo venga presa a modello da altre società simili.