Fortnite, Esploratrice Galaxy disponibile nel negozio, il prezzo arriva a 45 euro

Una delle skin più amate ambite di sempre su Fortnite Battaglia Reale è ora disponibile per l'acquisto nel negozio oggetti. Si tratta dell'Esploratrice Galaxy, in vendita dal 1 agosto 2020 (oggi) e presumibilmente fino alla giornata di domani compresa, il 2 agosto 2020.

L'Esploratrice Galaxy è la versione femminile della skin Galaxy (o skin Galassia) ormai impossibile da ottenere. La scorsa settimana avete avuto la possibilità di vincere questo costume (con molta difficoltà) in occasione del torneo Galaxy Cup. Adesso tutto il mondo potrà comprarlo nel negozio di gioco, basterà sborsare un bel po' di denaro.

Difatti in vendita troverete non solo la skin, proposta a 2000 V-buck (dunque a 20 euro al cambio) ma anche un set di accessori che di certo non possono mancare né alla vostra collezione né al vostro armadietto. L'intero set arriva a costare 45 euro, comprando ogni singolo oggetto singolarmente. Tuttavia il Pacchetto Galassia permette di risparmiare un po': viene proposto a circa 2800 V-buck (28 euro) e include tutto quanto.

Ecco tutti gli oggetti Galassia in vendita nel negozio di Fortnite. Acquisterete il costume e i suoi accessori? O costa davvero troppo, per i vostri gusti e per le vostre tasche? Sia come sia, in tutta questa euforia non dimenticatevi di completare le sfide della Settimana 7.

Pacchetto Galassia (2800 V-buck) - il prezzo varia a seconda degli oggetti che avete già acquistato

Esploratrice Galaxy (2000 V-buck) - costume

Percussori Polvere di Stelle (1200 V-buck) - strumento raccolta / piccone

Celestia (800 V-buck) - deltaplano

Ricognitore Stella (500 V-buck) - copertura