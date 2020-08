Transformers: War for Cybertron, la recensione della miniserie su Netflix

E Hasbro , nel frattempo, arrancava pure nel settore dei giocattoli perché, casomai non lo sapeste, prima ancora di essere un cartone animato o un film, i Transformers sono esattamente questo: giocattoli. Per bambini o per collezionisti adulti, poco importa. È quindi stato un po' strano scoprire che la trilogia War for Cybertron, che comincia su Netflix con questa miniserie in sei puntate, sia nata da un processo inverso: prima sono usciti i giocattoli, poi la serie televisiva realizzata in collaborazione da Polygon Pictures, Rooster Teeth Productions e Allspark Animation. Una miniserie che ci ha veramente stupito e coinvolto sia per le tematiche, sia per la realizzazione tecnica. Ma cominciamo dal principio: in questa miniserie, Bumblebee non diventa muto...

Qualche tempo fa la licenza dei Transformers di Hasbro ha riscosso un discreto successo videoludico. Platinum Games ha sviluppato un divertentissimo titolo d'azione ispirato alla mitica Generation 1, mentre High Moon Studios ci ha riportato sul pianeta d'origine dei robottoni trasformabili con La battaglia per Cybertron e La caduta di Cybertron. Ecco, la miniserie prodotta da Netflix non ha nulla a che fare con quelle due avventure in terza persona, un progetto che la sussidiaria di Activision non ha mai portato a termine mentre il franchise sprofondava nei deliranti abissi trash di Michael Bay . Gli ultimi film del regista californiano hanno letteralmente screditato i Transformers, proiettando l'ombra della diffidenza sulle ottime produzioni che, prendendone le distanze, li hanno seguiti, per esempio il reboot cinematografico Bumblebee .

Autobot o Decepticon?

A dirla tutta, in questa miniserie Bumblebee non è neppure un Autobot, quantomeno non all'inizio: gli scrittori George Krstic, Gavin Hignight e Brandon M. Easton hanno infatti scelto di seguire una strada alternativa, reinterpretando la famigerata guerra per il pianeta Cybertron - menzionata in ogni medium ma raramente sviscerata - da un'angolazione molto più matura e introspettiva. L'idolo dei bambini, il maggiolino che diventò la Camaro di Shia LeBouf nel famigerato Bayverse, non è neanche il protagonista, come in un certo senso non lo è neppure l'iconico Optimus Prime, qui ancora un leader inesperto che i sottoposti mettono spesso in discussione, soprattutto la grintosa Elita-1. Ovviamente Optimus ha uno spazio importante, ma la sceneggiatura della miniserie riesce a dare sufficiente spazio a tutto il cast, anche a quei Transformers che siamo stati abituati a vedere come semplici macchiette, per esempio Ratchet e Jetfire.

In questo reboot, la resistenza Autobot è allo stremo mentre i Decepticon, capitanati come sempre dal tirannico Megatron, sono sempre più vicini a prendere il controllo del pianeta. Questa battaglia per la sopravvivenza si trasforma in una corsa contro il tempo quando le due fazioni prendono a contendersi l'Allspark, una fonte di energia leggendaria che potrebbe rovesciare le sorti di un conflitto in cui molti Transformers non credono più, sia da una parte che dall'altra. Diciamo che è stata proprio la sorprendente - e umana? - caratterizzazione di alcuni personaggi secondari a tenerci incollati alla poltrona: la storia bene o male sappiamo già come andrà a finire, ma il modo in cui ci si arriva in questo primo capitolo, intitolato L'assedio, ha preso spesso il sopravvento sulle nostre aspettative, qualche volta rovesciandole completamente. La miniserie, inutile dirlo, si conclude con un cliffhanger che rimanda alla prossima parte di questa trilogia, intitolata Earthrise.