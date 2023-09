Gargoyles Remastered: data di uscita annunciata con un trailer per PS4, Xbox One, Switch e PC

Disney Games e gli sviluppatori di Empty Clip Studios hanno annunciato la data di uscita di Gargoyles Remastered tramite il primo trailer ufficiale, che potrete visualizzare all'interno della notizia. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 ottobre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e GOG.

Come possiamo vedere dal filmato, sono stati completamente ridisegnati i livelli e i modelli dei personaggi, con la possibilità di passare in qualsiasi momento tra la grafica della remaster e quella dell'originale del 1995. Inoltre sono state aggiunte alcune novità, come la funzione di rewind istantaneo che permette di tornare indietro nel tempo e salvare la pelle del protagonista nel caso abbiate commesso qualche errore.