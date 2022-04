Gear.Club Stradale, su Apple Arcade il nuovo racer dagli autori di Test Drive Unlimited

Gear.Club Stradale è disponibile a partire da oggi sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade: si tratta del nuovo gioco di guida sviluppato da Eden Games, il team francese autore di Test Drive Unlimited.

In attesa dell'uscita di Test Drive Unlimited Solar Crown, fissata per il 22 settembre, gli utenti abbonati al servizio Apple per iPhone, iPad e Apple TV potranno dunque lanciarsi in un'esperienza racing open world di ampior respiro.

"Gear.Club Stradale è un sogno diventato realtà: farai una lunga vacanza in una meravigliosa villa e avrai tutto il tempo che vorrai per guidare le più belle automobili mai create", si legge nella sinossi del gioco.

"Unisciti ai tuoi amici e da' vita al tuo club privato nel luogo in cui sono nate le auto sportive nonché regione più bella d'Italia: la Toscana."

Da soli o in multiplayer, la campagna di Gear.Club Stradale promette insomma paesaggi meravigliosi, splendide ville in cui passare del tempo fra le gare e vetture strepitose da portare al limite per puntare alla vittoria.

Se possedete un dispositivo iOS, vi ricordiamo che l'abbonamento ad Apple Arcade costa solo 4,99€ al mese e offre la possibilità di accedere a un catalogo che conta oltre 180 titoli in formato premium, senza microtransazioni e giocabili offline.

Ulteriori dettagli nel nostro speciale intitolato "Apple Arcade: 3 anni dopo".