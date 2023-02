Ghost of Tsushima 2 avrà il multiplayer? Sucker Punch assume specialisti nell'ambito

Sucker Punch sta assumendo personale specializzato in ambito multiplayer, cosa che potrebbe far pensare all'introduzione di tale modalità in Ghost of Tsushima 2 o in qualche altro titolo in sviluppo presso il team di PlayStation Studios.

In effetti, un seguito diretto dell'ottimo action in terza persona open world ad ambientazione nipponica feudale non è stato mai annunciato da Sony, ma è una possibilità concreta, considerando il successo riscosso dal primo capitolo anche rispetto ad altre produzioni dello stesso team. Questo può far pensare facilmente che il team stia lavorando a Ghost of Tsushima 2, considerando come Sony voglia probabilmente capitalizzare con quanto fatto finora.

Se colleghiamo a questo fatto alcuni annunci di lavoro, viene da pensare che il prossimo capitolo possa contenere il multiplayer, visto che gli annunci in questione riguardano un Senior Multiplayer Mission Designer e un Senior Multiplayer System Designer, tra gli altri.

Potrebbe ovviamente trattarsi di un gioco diverso, visto che non sono ancora noti i progetti interni a Sucker Punch. Storicamente, il team è noto per la serie InFamous e non è escluso che possano esserci novità anche sotto questo frangente. Anche questa è una serie che potrebbe avere una componente multiplayer, ma questa è già ben definita nel primo Ghost of Tsushima.

Ricordiamo infatti che, dopo il lancio dell'originale, Sucker Punch ha aggiornato il gioco con la sostanziosa espansione Legends, che aggiungeva proprio una sezione multiplayer piuttosto interessante e ampia, che potrebbe essere stata ulteriormente elaborata per un eventuale Ghost of Tsushima 2.